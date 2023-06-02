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Путешествия

Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Баку

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В крупнейший город на берегу Каспийского моря – за три часа! Авиакомпания Azerbaijan Airlines расширяет программу полетов в летний сезон.

С шестого июня количество прямых рейсов этой авиакомпании из уфимского аэропорта в Баку увеличится до трех в неделю.

Вылеты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям в 20.40 по местному времени.

Время в пути составит 2 часа 50 минут.

На этом направлении перевозчик задействует самолеты Embraer Е190. Также программу полетов в Баку продолжают авиакомпании «ИрАэро» и Utair.

Ранее мы писали о том, что скоро возобновятся прямые рейсы из Уфы в Бодрум, увеличится количество рейсов в Ереван и Сочи.

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