Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Баку

В крупнейший город на берегу Каспийского моря – за три часа! Авиакомпания Azerbaijan Airlines расширяет программу полетов в летний сезон.
С шестого июня количество прямых рейсов этой авиакомпании из уфимского аэропорта в Баку увеличится до трех в неделю.
Вылеты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям в 20.40 по местному времени.
Время в пути составит 2 часа 50 минут.
На этом направлении перевозчик задействует самолеты Embraer Е190. Также программу полетов в Баку продолжают авиакомпании «ИрАэро» и Utair.
Ранее мы писали о том, что скоро возобновятся прямые рейсы из Уфы в Бодрум, увеличится количество рейсов в Ереван и Сочи.
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