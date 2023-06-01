18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Возобновляются прямые рейсы из Уфы в Бодрум

Поделиться:

Пресс-служба уфимского аэропорта сообщает о том, что авиакомпания Azur Air расширяет программу полетов на курорты турецкого побережья сразу по двум направлениям.

С шестого июня стартуют чартерные программы этого перевозчика в Бодрум и Анталью.

Рейсы в Бодрум будут выполняться с частотой один раз в 10 дней на самолетах Boeing 757-200 вместимостью до 238 кресел.

Для перелетов в Анталью перевозчик задействует воздушные суда Boeing 767-300 вместимостью до 336 кресел, полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю.

Сейчас полеты в Анталью также выполняют авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings, Corendon Airlines и Southwind Airlines. Рейсы из Уфы на популярные турецкие курорты запланированы на весь теплый сезон – вплоть до конца октября.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: