Возобновляются прямые рейсы из Уфы в Бодрум

С шестого июня стартуют чартерные программы этого перевозчика в Бодрум и Анталью.

Рейсы в Бодрум будут выполняться с частотой один раз в 10 дней на самолетах Boeing 757-200 вместимостью до 238 кресел.

Для перелетов в Анталью перевозчик задействует воздушные суда Boeing 767-300 вместимостью до 336 кресел, полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю.

Сейчас полеты в Анталью также выполняют авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings, Corendon Airlines и Southwind Airlines. Рейсы из Уфы на популярные турецкие курорты запланированы на весь теплый сезон – вплоть до конца октября.