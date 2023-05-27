Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Ереван

С 29 мая Red Wings увеличивает частоту полетов в Ереван до двух рейсов в неделю.

Вылеты из Уфы запланированы на вечернее время: в 18.30 по понедельникам и в 22.20 по пятницам. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 посадочных мест.

Также в Ереван продолжают выполнять программу полетов авиакомпании «Азимут» и Shirak Avia.

Ранее мы писали о том, что с 27 мая авиакомпания Azur Air увеличит количество полетов в Хургаду, а Corendon Airlines – в Анталью. Самолеты «Победы» с сегодняшнего дня летают из Уфы в Сочи ежедневно.