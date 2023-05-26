Самолеты «Победы» будут летать из Уфы в Сочи ежедневно

С завтрашнего дня, 27 мая, авиакомпания «Победа» запускает ежедневную программу полетов из Уфы в Сочи.

Также с 29 мая приступает к выполнению рейсов авиакомпания «Уральские авиалинии». Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю.

Ранее мы писали о том, что с 27 мая авиакомпания Azur Air увеличит количество полетов в Хургаду, а Corendon Airlines – в Анталью.