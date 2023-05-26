Самолеты «Победы» будут летать из Уфы в Сочи ежедневно

В летнем сезоне черноморский курорт станет одним из самых популярных направлений полетов из Уфы. Семь авиакомпаний будут выполнять до 30 рейсов в неделю.
С завтрашнего дня, 27 мая, авиакомпания «Победа» запускает ежедневную программу полетов из Уфы в Сочи.
Также с 29 мая приступает к выполнению рейсов авиакомпания «Уральские авиалинии». Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю.
Ранее мы писали о том, что с 27 мая авиакомпания Azur Air увеличит количество полетов в Хургаду, а Corendon Airlines – в Анталью.
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