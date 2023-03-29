Из Уфы откроются прямые рейсы в Китай и Израиль

Открытие новых международных направлений из аэропорта Уфы – это один из наиболее важных вопросов в развитии транспортной системы и туристической сферы республики.
29 марта в выступлении Радий Хабиров сообщил о том, что сейчас ведется работа над открытием прямого авиасообщения с Китаем, Израилем и Ираном.
В этом году уфимский аэропорт запустил новые направления в один из древнейших городов мира и крупнейших городов Узбекистана Самарканд, а также в столицу Беларуси Минск.
Об открытии прямых рейсов в столицу Ирана Тегеран речь зашла еще в 2022 году – как ожидается, они будут совершаться два раза в неделю.
Осенью 2023 года в Башкортостане пройдут Дни Ирана. О масштабных планах Башкортостана по развитию отношений с этой страной мы писали ранее.
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