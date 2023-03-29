18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Из Уфы откроются прямые рейсы в Китай и Израиль

Поделиться:

Открытие новых международных направлений из аэропорта Уфы – это один из наиболее важных вопросов в развитии транспортной системы и туристической сферы республики.

29 марта в выступлении Радий Хабиров сообщил о том, что сейчас ведется работа над открытием прямого авиасообщения с Китаем, Израилем и Ираном.

В этом году уфимский аэропорт запустил новые направления в один из древнейших городов мира и крупнейших городов Узбекистана Самарканд, а также в столицу Беларуси Минск.

Об открытии прямых рейсов в столицу Ирана Тегеран речь зашла еще в 2022 году – как ожидается, они будут совершаться два раза в неделю.

Осенью 2023 года в Башкортостане пройдут Дни Ирана. О масштабных планах Башкортостана по развитию отношений с этой страной мы писали ранее.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: