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Путешествия

Из Уфы открылись прямые рейсы в Минск

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Рейсы в Минск пыталась запустить авиакомпания «Белавиа» весной 2021 года, но впоследствии приостановила. Переговоры о возобновлении авиасообщения начались в прошлом году.

airportufa.ru

Сегодня, шестого марта, авиакомпания Red Wings запустила первый регулярный рейс из Уфы в столицу Беларуси.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по понедельникам, время в пути – 2,5 часа. Цены на билет в одну сторону начинаются от 5,6 тыс. рублей.

В конце февраля в правительстве озвучили планы по запуску дополнительных рейсов в Минск, сейчас идут переговоры с Минтрансом.

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