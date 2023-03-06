Из Уфы открылись прямые рейсы в Минск

Сегодня, шестого марта, авиакомпания Red Wings запустила первый регулярный рейс из Уфы в столицу Беларуси.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по понедельникам, время в пути – 2,5 часа. Цены на билет в одну сторону начинаются от 5,6 тыс. рублей.

В конце февраля в правительстве озвучили планы по запуску дополнительных рейсов в Минск, сейчас идут переговоры с Минтрансом.