Из Уфы открылись прямые рейсы в Самарканд

Сегодня, 17 февраля, в Самарканд вылетел первый самолет из Уфы.

Самолеты авиакомпании «Азимут» совершают перелеты по этому направлению с регулярностью один раз в неделю, по пятницам. Время в пути – три часа.

О запуске прямого рейса Уфа – Самарканд глава республики Радий Хабиров заговорил еще в мае 2022 года, после рабочей поездки в Узбекистан.

«Считаю это отличной новостью и очень рад, что наше решение об открытии авиасообщения в этом направлении поддержали коллеги из Узбекистана.

Самарканд – действительно один из самых привлекательных городов Азии, древний и очень красивый. Да и в целом в Узбекистане есть что посмотреть. А Уфе и Башкортостану есть что показать гостям. Уверен, туристы с обеих сторон будут довольны», – говорил Радий Хабиров после утверждения рейса в начале февраля.