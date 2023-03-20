От двигателей до мультфильмов: подробности будущего сотрудничества между Башкортостаном и Ираном

20 марта на совещании в правительстве министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала о планах Башкортостана по развитию отношений с Ираном. 11-14 марта делегация от республики посетила эту страну с официальным визитом.
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Всего за время поездки делегацией было заключено бизнес-контрактов с иранской стороной на $5 млн, еще несколько соглашений сейчас прорабатываются.
В частности, иранские нефтегазодобывающие компании заинтересовались высокотехнологичными услугами компании «Бурсервис». Также их интересует различное оборудование и приборы, смазочные материалы.
Обсуждается производство продукции под иранскими торговыми марками на заводах Башкортостана, а также запуск совместного производства, в том числе детских игрушек. В случае успеха такие игрушки будут на 30-50% дешевле, чем те, которые поставляются сейчас из Китая.
Кроме того, Башкортостан будет поставлять в Иран дерево, газотурбинные двигатели производства УМПО, сельскохозяйственную продукцию.
Иран может поставлять в республику сельскохозяйственные беспилотники для обработки полей по цене значительно ниже аналогов, а также медицинское, лабораторное и другое оборудование.
В сфере науки, культуры и туризма: осенью 2023 года в Башкортостане пройдут Дни Ирана. Проговаривается возможное совместное производство мультфильмов с этой страной, Евразийский НОЦ в мае планирует заключить соглашение с иранскими научными учреждениями. Продолжается разработка прямого рейса из Уфы в Тегеран. Как ожидается, рейсы будут совершаться два раза в неделю.
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