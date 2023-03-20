От двигателей до мультфильмов: подробности будущего сотрудничества между Башкортостаном и Ираном

Всего за время поездки делегацией было заключено бизнес-контрактов с иранской стороной на $5 млн, еще несколько соглашений сейчас прорабатываются.

В частности, иранские нефтегазодобывающие компании заинтересовались высокотехнологичными услугами компании «Бурсервис». Также их интересует различное оборудование и приборы, смазочные материалы.

Обсуждается производство продукции под иранскими торговыми марками на заводах Башкортостана, а также запуск совместного производства, в том числе детских игрушек. В случае успеха такие игрушки будут на 30-50% дешевле, чем те, которые поставляются сейчас из Китая.

Кроме того, Башкортостан будет поставлять в Иран дерево, газотурбинные двигатели производства УМПО, сельскохозяйственную продукцию.

Иран может поставлять в республику сельскохозяйственные беспилотники для обработки полей по цене значительно ниже аналогов, а также медицинское, лабораторное и другое оборудование.

В сфере науки, культуры и туризма: осенью 2023 года в Башкортостане пройдут Дни Ирана. Проговаривается возможное совместное производство мультфильмов с этой страной, Евразийский НОЦ в мае планирует заключить соглашение с иранскими научными учреждениями. Продолжается разработка прямого рейса из Уфы в Тегеран. Как ожидается, рейсы будут совершаться два раза в неделю.