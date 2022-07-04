Из Уфы увеличилось количество прямых рейсов в Баку

Полеты Buta Airways из аэропорта «Уфа» будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Время в пути – 2 часа 50 минут.

С 20 июня к выполнению прямых перелетов по маршруту Уфа – Баку приступила авиакомпания Utair. Ее самолеты Boeing 735 вместимостью 126 посадочных мест летают по понедельникам, время в пути такое же.

До этого в Баку были доступны только рейсы с пересадкой, время в пути – от 7,5 до 14,5 часов в один конец.

Ранее мы писали о том, что из Уфы открылись прямые авиарейсы в Хургаду, Актау и Стамбул.