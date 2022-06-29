Из Уфы возобновляются прямые рейсы в Хургаду

Хургада – это египетский город на побережье Красного моря с населением более 400 тыс. человек, расположен в 450 км. от Каира.
Как сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа», с 31 июля полетную программу в солнечную Хургаду запускает авиакомпания iFly.
Рейсы в Египет будут выполняться один раз в 10 дней на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300, которые вмещают до 378 пассажиров. Время в пути составит 4 часа 30 минут.
На сегодняшний день из Уфы в Хургаду летают самолеты нескольких авиакомпаний, но все – с пересадками, время в пути – от суток и дольше.
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