Из Уфы возобновляются прямые рейсы в Хургаду

Как сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа», с 31 июля полетную программу в солнечную Хургаду запускает авиакомпания iFly.

Рейсы в Египет будут выполняться один раз в 10 дней на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300, которые вмещают до 378 пассажиров. Время в пути составит 4 часа 30 минут.

На сегодняшний день из Уфы в Хургаду летают самолеты нескольких авиакомпаний, но все – с пересадками, время в пути – от суток и дольше.