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Путешествия

Из Уфы открылись прямые рейсы в Стамбул

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Авиакомпания Red Wings официально запустила регулярную полетную программу из Уфы в Стамбул.

Теперь из Уфы можно добраться до крупнейшего города Турции за пять часов.

Перелеты будут осуществляться еженедельно, по пятницам, на самолете Sukhoi Superjet-100, вмещающем до 100 пассажиров.

С 27 июня частота полетов будет увеличена до двух рейсов в неделю: по понедельникам и пятницам.

Ранее мы писали о том, что в ближайшее время может появиться также прямой рейс в один из старейших городов мира – Самарканд.

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