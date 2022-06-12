Из Уфы открылись прямые рейсы в Стамбул

Авиакомпания Red Wings официально запустила регулярную полетную программу из Уфы в Стамбул.
Теперь из Уфы можно добраться до крупнейшего города Турции за пять часов.
Перелеты будут осуществляться еженедельно, по пятницам, на самолете Sukhoi Superjet-100, вмещающем до 100 пассажиров.
С 27 июня частота полетов будет увеличена до двух рейсов в неделю: по понедельникам и пятницам.
Ранее мы писали о том, что в ближайшее время может появиться также прямой рейс в один из старейших городов мира – Самарканд.
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