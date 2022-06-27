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Путешествия

Из Уфы открылись прямые рейсы в город-курорт Актау

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Актау – это туристический город, расположенный на юго-западе Казахстана на побережье Каспийского моря. Сейчас там сухая и очень жаркая погода от +29° до +42° днем.

wikiway.com

Первый рейс в Актау из аэропорта «Уфа» отправился сегодня, 27 июня.

Билеты были раскуплены заранее, к моменту вылета самолет Sukhoi Superjet 100 был полностью загружен.

Полетную программу выполняет авиакомпания «Азимут». Рейсы из Уфы будут отправляться один раз в неделю, по понедельникам.

Ранее мы писали о том, что с 20 июня из Уфы возобновились прямые авиарейсы в Баку, а с 22 июня появилась возможность за пару часов добраться до турецкого города Даламана.

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