Из Уфы открылись прямые рейсы в город-курорт Актау

Первый рейс в Актау из аэропорта «Уфа» отправился сегодня, 27 июня.

Билеты были раскуплены заранее, к моменту вылета самолет Sukhoi Superjet 100 был полностью загружен.

Полетную программу выполняет авиакомпания «Азимут». Рейсы из Уфы будут отправляться один раз в неделю, по понедельникам.

Ранее мы писали о том, что с 20 июня из Уфы возобновились прямые авиарейсы в Баку, а с 22 июня появилась возможность за пару часов добраться до турецкого города Даламана.