Башкортостан в выпуске шоу «Непутевые заметки» ‒ часть 4

Этот выпуск ведущий Дмитрий Крылов начинает на Бали, а заканчивает продолжением знакомства с Южным Уралом.

В шоу рассказывается о геопарке «Янган-Тау» и целебных свойствах уникальной «горящей горы», о пещерах и реке Юрюзань, а также о традиционных свадьбах, местных обычаях и ремеслах.

Ранее вышли два выпуска «Непутевых заметок» о Башкортостане: в первом были показаны природные достопримечательности, во втором рассказывалось о культуре, о национальном костюме и о специфике отношений в башкирской семье, а в третьем – об уникальном «сарматском золоте», о башкирских пасеках, особенностях традиционной медицины и известных деятелях, родившихся и живших в республике.