Башкортостан в выпуске шоу «Непутевые заметки» (видео)

Этот выпуск ведущий Дмитрий Крылов начинает на Карибах, а заканчивает продолжением знакомства с Южным Уралом.

В шоу рассказывается об уникальном «сарматском золоте», о башкирских пасеках, особенностях традиционной медицины и известных деятелях, родившихся и живших в республике.

Ранее вышли два выпуска «Непутевых заметок» о Башкортостане: в первом были показаны природные достопримечательности, во втором рассказывалось о культуре, о национальном костюме и о специфике отношений в башкирской семье.