Башкортостан в выпуске шоу «Непутевые заметки» (видео)

Это уже третья часть выпуска тревел-шоу «Непутевые заметки» о Башкортостане на «Первом канале».
Этот выпуск ведущий Дмитрий Крылов начинает на Карибах, а заканчивает продолжением знакомства с Южным Уралом.
В шоу рассказывается об уникальном «сарматском золоте», о башкирских пасеках, особенностях традиционной медицины и известных деятелях, родившихся и живших в республике.
Ранее вышли два выпуска «Непутевых заметок» о Башкортостане: в первом были показаны природные достопримечательности, во втором рассказывалось о культуре, о национальном костюме и о специфике отношений в башкирской семье.
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