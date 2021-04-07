Башкортостан в выпуске шоу «Непутевые заметки» – часть 2

Во второй части выпуска тревел-шоу «Непутевые заметки» о Башкортостане на «Первом канале» упор сделан в основном на культуру коренного народа.
Как и в прошлой части, в этой Дмитрий Крылов исследует Перу, а с пятнадцатой минуты переносится в еще заснеженный на момент съемок Башкортостан.
Ведущий прокатился на санях и на снегоходах, полюбовался замерзшим водопадом Куперля и побывал на празднике весны Каргатуй.
В выпуске показан процесс изготовления курая, рассказывается о национальном костюме и о специфике отношений в башкирской семье.
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