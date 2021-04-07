Башкортостан в выпуске шоу «Непутевые заметки» – часть 2

Как и в прошлой части, в этой Дмитрий Крылов исследует Перу, а с пятнадцатой минуты переносится в еще заснеженный на момент съемок Башкортостан.

Ведущий прокатился на санях и на снегоходах, полюбовался замерзшим водопадом Куперля и побывал на празднике весны Каргатуй.

В выпуске показан процесс изготовления курая, рассказывается о национальном костюме и о специфике отношений в башкирской семье.