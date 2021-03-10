Башкортостан в выпуске шоу «Непутевые заметки»

В первой части выпуска Дмитрий Крылов исследует Перу, а с пятнадцатой минуты переносится в заснеженный Башкортостан.

Показаны горнолыжный курорт «Банное» и село Инзелга под Стерлитамаком, где расположена единственная в регионе страусиная ферма, а также природный заповедник «Шульган-Таш».

В завершение передачи ведущий посетил башкирского Деда Мороза Кыш-Бабая на территории экоотеля у подножия шихана Торатау.