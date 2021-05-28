Показ WOS впервые пройдет в Уфе

Одежду бренда WOS, основанного 10 лет назад уфимским дизайнером, сегодня носят такие звезды, как Рианна, Кэти Перри, Эль Фаннинг и Зендая.
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instagram.com/wos.brand
О планах провести показ в родном городе основатель бренда Андрей Артемов сообщил в интервью Vogue, подробности пока неизвестны.
Осенью 2021 года WOS совместно с «Сибур Холдинг» выпустит первую в России капсульную коллекцию одежды из переработанного пластика в сегменте luxury fashion.
Это будет уже второй громкий коллаб WOS в этом году: ранее бренд выпустил совместную с Ксенией Собчак капсулу «Осторожно, тонкий лед!»
Позже Андрей отметил, что из-за сотрудничества с Собчак, которую критиковали за интервью со Скопинским маньяком, ему тоже перепала доля хейта, что его, впрочем, не смущает.
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