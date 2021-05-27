WOS и «Сибур» запускают первую в России капсульную коллекцию одежды из переработанного пластика

Капсульная коллекция одежды из переработанного пластика в сегменте luxury fashion поступит в продажу ограниченным тиражом осенью 2021 года. Средства от продажи коллекции будут переданы в благотворительный фонд, а также на поддержку проектов, компенсирующих углеродный след.

«Эта коллаборация поможет многим узнать, что фэшн-индустрия может и должна быть экологична, а использованный пластик – это не мусор, а ценное сырье», – говорится в заявлении «Сибур».

«Месседж коллаборации – привлечь внимание к тому, что в России нет sustainable-тканей с использованием вторичных полимеров. То есть «Сибур» производит из пластика этот полимер, но легкой промышленности, чтобы произвести из него ткань, у нас нет. Без собственной промышленности мы в России всегда будем людьми, которые транслируют чужие идеи, показывают чужую моду. Все думают, что промышленность и не нужна, потому что нет спроса и никто на этом не заработает. А мы хотим своей коллаборацией сказать, что спрос есть. Давайте что-то делать и в России.

Пока это невозможно, футболки и спортивные костюмы с использованием экохлопка для коллекции с «Сибуром» мы производим в Португалии. Ветровки и плащи делаем в Гонконге на одной из самых крутых фабрик, которая делает sustainable-вещи в том числе. Экологичные и переработанные ткани, кстати, в среднем на тридцать процентов дороже, так что классно, что «Сибур» на это пошел. Каждый материал из коллекции сертифицирован. Мы выпустим совсем немного вещей, чтобы не было остатков и все продалось. Деньги от продаж пойдут в благотворительный фонд», – рассказал основатель бренда Андрей Артемов в интервью Vogue.