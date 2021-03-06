Андрей Артемов: «Сначала принт с изображением цветка курая напугал байеров»

О работе со своей командой:

«Мы получаем фидбэк от команды не только в форме цифр, отчетов, но и проводя еженедельные собрания, где просто садимся вместе в неформальной обстановке утром в офисе и беседуем.

Допустим, менеджеры из «онлайна» говорят, что много клиентов 36-го размера, а у нас его нет. Или много девочек невысокого роста, и они тоже хотят носить наши пальто и плащи, которые им велики. И мы принимаем совместные решения – например, как это было для японского рынка, когда мы шили вторую коллекцию короче на 10-15 сантиметров в длину.

Бывает, ребята из отдела оптовых продаж говорят, что, скажем, байерам не зашло вот это, потому что они боятся такого принта. Например, в летней коллекции, которая сейчас поступит в магазины, был принт с цветком курая – это национальный символ республики, где я родился и вырос. И сначала байеры испугались этого принта. А теперь, когда они смотрят коллекцию зимы, они спрашивают, где тот самый принт, то есть сейчас они к нему готовы. И я понимаю, что надо интегрировать ассортимент с таким принтом.

Ну и понятно, что сухие цифры мы тоже смотрим. В них нет эмоций, люди же имеют особенность преподносить отчеты в эмоциональных оттенках. Цифры более конкретны».