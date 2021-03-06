Андрей Артемов: «Сначала принт с изображением цветка курая напугал байеров»

Дизайнер и основатель бренда WOS Андрей Артемов в подкасте «Нелегкая промышленность» рассказал о том, как налаживал производство, о позитивном влиянии 2020 года и о своей команде.
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instagram.com/andreyartyomov
О нелегком 2020-м:
«Я считаю, что 2020-й год для дела оказался во многом хорошим, потому что он ускорил какие-то процессы, принятие многих решений, убрал ненужную коммуникацию и всякие придатки этого бизнеса, которые в основном уже не работают, потому что весь мир в онлайне.
Есть много способов продавать. Конечно, ничто не заменит тактильные ощущения, потому что в моде все-таки важно видеть не в записи, а в реале – как вещь сидит, как она сделана. Но тем не менее, этот год заставил всех сгруппироваться».
О работе со своей командой:
«Мы получаем фидбэк от команды не только в форме цифр, отчетов, но и проводя еженедельные собрания, где просто садимся вместе в неформальной обстановке утром в офисе и беседуем.
Допустим, менеджеры из «онлайна» говорят, что много клиентов 36-го размера, а у нас его нет. Или много девочек невысокого роста, и они тоже хотят носить наши пальто и плащи, которые им велики. И мы принимаем совместные решения – например, как это было для японского рынка, когда мы шили вторую коллекцию короче на 10-15 сантиметров в длину.
Бывает, ребята из отдела оптовых продаж говорят, что, скажем, байерам не зашло вот это, потому что они боятся такого принта. Например, в летней коллекции, которая сейчас поступит в магазины, был принт с цветком курая – это национальный символ республики, где я родился и вырос. И сначала байеры испугались этого принта. А теперь, когда они смотрят коллекцию зимы, они спрашивают, где тот самый принт, то есть сейчас они к нему готовы. И я понимаю, что надо интегрировать ассортимент с таким принтом.
Ну и понятно, что сухие цифры мы тоже смотрим. В них нет эмоций, люди же имеют особенность преподносить отчеты в эмоциональных оттенках. Цифры более конкретны».
О составе своей команды:
«Команда абсолютно новая. Первые пять лет вообще как таковой команды не было, были люди, которые помогали, работали по найму. А из той команды, которая существует сейчас – Коля Потылицын работает со мной уже шесть лет. На нем держится логистика, коммерческая история. А коллектив внутри весь новый, кроме двух девочек-портных, которые прототипы шьют».
О том, как удается поддерживать масштабное и разностороннее производство:
«На самом деле, наверное, это получается благодаря моему взаимодействию со всеми, плюс мне всегда хотелось, чтобы это была настоящая марка, а не развлечение, дабы потешить собственные амбиции.
Хотелось развивать марку, в которой будет сегмент доступных вещей для молодых людей, зарабатывающих самостоятельно, чтобы был доступный трикотаж. Не дешевый, но такой, чтобы вписывался в прайс наших брендов-компаньонов.
Сначала, когда не было оборудования, мы размещались. Я просто поехал в Португалию, объездил все фабрики, где вяжут, шьют пальто, трикотаж, и просил разместить наш бренд. У меня спрашивали, о каком количестве идет речь – я говорил, ну, 50, хотя понятно было, что у нас еще не было никаких 50-ти пальто. Показывал им свои работы, их хвалили, и так нас взяли на фабрику, где делают очень классные пальто и костюмную группу, для чего требуется спецоборудование, и довольно дорогое. В России потому и нет легкой промышленности, что нет таких фабрик и людей.
Сначала было так, потом мы набрали минимум, так же объездили Румынию, там тоже находили много фабрик, пробовали, иногда не получалось, были просто зря потрачены деньги, но взамен получили опыт. И вот как-то за три-четыре последних года мы оставили только те фабрики, с которыми сложилась работа».
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