Певица Луна в рубашке WOS на концерте в Москве (видео)

Популярная украинская певица и фотомодель Луна выбрала модный бренд уфимского дизайнера Андрея Артемова для выступления в России.
Концерт состоялся 19 марта, видео опубликовано на YouTube одним из посетителей.
На Луне – хлопковая рубашка с удлиненными рукавами, трансформирующимися в рукава-буфы из коллекции Resort 2021. При создании этой рубашки дизайнеры вдохновлялись древнерусским нарядом бояр.
Бренд WOS в начале марта текущего года представил коллекцию Fall-Winter 21/22, а также порадовал поклонников бесплатными обоями с наиболее характерными для своих коллекций принтами для мобильных телефонов и планшетов.
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