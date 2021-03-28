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Певица Луна в рубашке WOS на концерте в Москве (видео)

Популярная украинская певица и фотомодель Луна выбрала модный бренд уфимского дизайнера Андрея Артемова для выступления в России.

Концерт состоялся 19 марта, видео опубликовано на YouTube одним из посетителей.

На Луне – хлопковая рубашка с удлиненными рукавами, трансформирующимися в рукава-буфы из коллекции Resort 2021. При создании этой рубашки дизайнеры вдохновлялись древнерусским нарядом бояр.

  • wosbrand.co

  • instagram.com/wos.brand

  • instagram.com/wos.brand

  • instagram.com/wos.brand

Бренд WOS в начале марта текущего года представил коллекцию Fall-Winter 21/22, а также порадовал поклонников бесплатными обоями с наиболее характерными для своих коллекций принтами для мобильных телефонов и планшетов.

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