Бренд WOS представил коллекцию Fall-Winter 21/22 (видео)

Так, например, многие вещи в коллекции весна-лето 2021 украшали принты соцветия курая, символизирующего дружбу народов Башкортостана, и элемента башкирского орнамента «кускар» – символа плодородия.

«Тема национальных и культурных кодов интересовала меня всегда, и я давно ее исследую. Расшифровка и понимание идентичности постоянно присутствуют в моем творчестве», – рассказывает Артемов.

В 2019 году Андрей Артемов вошел в ежегодный рейтинг «500 самых влиятельных людей в мире моды» по версии издания The Business of Fashion.