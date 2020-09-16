Даниил Квят потренировался с Конором Макгрегором

«Было здорово повидаться с Конором Макгрегором. Отличный человек и отличный боец!» – подписал Квят эти фото из зала в Instagram.

Даниил Квят часто проводит тренировки по боксу и другим видам единоборств для поддержания формы. Пару дней назад он пришел седьмым на трассе Муджелло в Италии, следующая его гонка пройдет в Сочи.

Конор Макгрегор – самый богатый, один из наиболее популярных и значимых бойцов в современных смешанных единоборствах. Ранее в этом году он заявил, что устал от выступлений и больше не вернется в клетку.