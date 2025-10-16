Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе пройдет благотворительный показ спектакля «Женитьба Фигаро»

Предприниматели, топ-менеджеры компаний, лидеры общественного мнения и госслужащие соберутся на сцене Башоперы, чтобы поддержать талантливых детей из малоимущих семей.

4 ноября в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ комедии Пьера Огюстена Бомарше «Женитьба Фигаро».

Постановщик – Олег Ринге, а роли в спектакле исполнят известные уфимцы. На сцену выйдут лауреаты нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» ресторатор Михаил Кумпан, директор Уфимского хосписа Радмила Сурначева и бизнесмен Владислав Пантюхин, а также совладелица гастронома «Глобус» Инна Злобина, управляющий банком Уралсиб в Поволжье Марат Мамлеев, руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак, владелица салона Areta Design Лилия Бердышева, журналист Дамир Сафаров и многие другие представители бизнеса, лидеры мнений и топ-менеджеры.

Мероприятие будет благотворительным: здесь проведут сбор средств для детей из малоимущих семей, проявляющих способности в музыке и спорте.

