Опера «В ночь лунного затмения» Ляйсан Сафаргуловой победила в 5 номинациях премии «Золотая маска»

Постановка оперы «В ночь лунного затмения» режиссер Башоперы Ляйсан Сафаргуловой по одноименной пьесе Мустая Карима претендовала на «Золотую маску» в восьми номинациях и получила в пяти:

«Лучшая работа дирижера» – Валерий Платонов;

«Лучшая женская роль» – Любовь Буторина;

«Лучшая мужская роль» – Василий Ефимов;

«Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая работа художника по костюмам» – Екатерина Малинина.

Также в номинации «Лучшая мужская роль. Балет» победил артист Башоперы Сергей Бикбулатов (балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь»).

Ляйсан Сафаргулова – лауреат премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» «Уфа.Собака.ru». Подробнее об этой постановке она рассказывала в нашем материале.

Также, как мы писали ранее, в этом году спецпремию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» уже получил артист Театра кукол Айрат Ахметшин. Он тоже является лауреатом премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы».