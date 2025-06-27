Опера «В ночь лунного затмения» Ляйсан Сафаргуловой победила в 5 номинациях премии «Золотая маска»

В Казани в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала прошла церемония награждения премии «Золотая маска».
Постановка оперы «В ночь лунного затмения» режиссер Башоперы Ляйсан Сафаргуловой по одноименной пьесе Мустая Карима претендовала на «Золотую маску» в восьми номинациях и получила в пяти:
«Лучшая работа дирижера» – Валерий Платонов;
«Лучшая женская роль» – Любовь Буторина;
«Лучшая мужская роль» – Василий Ефимов;
«Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая работа художника по костюмам» – Екатерина Малинина.
Также в номинации «Лучшая мужская роль. Балет» победил артист Башоперы Сергей Бикбулатов (балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь»).
Ляйсан Сафаргулова – лауреат премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» «Уфа.Собака.ru». Подробнее об этой постановке она рассказывала в нашем материале.
Также, как мы писали ранее, в этом году спецпремию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» уже получил артист Театра кукол Айрат Ахметшин. Он тоже является лауреатом премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы».
Сергей Бикбулатов
Комментарии (0)