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Артист Театра кукол получил премию «Золотая маска»

Артист Башкирского государственного театра кукол, народный артист России и Башкортостана Айрат Ахметшин получил спецпремию «Золотая маска» – «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» по итогам 2023-2024 года.

Об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров, поздравив Ахметшина с получением премии.

Всего лауреатами стали 14 человек, в том числе такие известные деятели культуры, как Никита Михалков, Марина Неелова, Марк Розовский, Евгений Стеблов и другие.

«По-настоящему выдающееся событие в культурной жизни республики. Театру кукол Айрат Акрамович отдал 59 (!) лет. Восхищаюсь и поздравляю с этой победой! И приглашаю в театр всех зрителей, маленьких и взрослых», – подписал Хабиров это фото.

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