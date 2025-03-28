Артист Театра кукол получил премию «Золотая маска»

Об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров, поздравив Ахметшина с получением премии.

Всего лауреатами стали 14 человек, в том числе такие известные деятели культуры, как Никита Михалков, Марина Неелова, Марк Розовский, Евгений Стеблов и другие.

«По-настоящему выдающееся событие в культурной жизни республики. Театру кукол Айрат Акрамович отдал 59 (!) лет. Восхищаюсь и поздравляю с этой победой! И приглашаю в театр всех зрителей, маленьких и взрослых», – подписал Хабиров это фото.