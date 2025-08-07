Уфимка Тамара Тансыккужина стала чемпионкой России по стоклеточным шашкам

В Уфе на базе спортивного центра имени Римы Баталовой завершился чемпионат России по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин.
В чемпионате приняли участие сильнейшие спортсмены из 14 регионов страны.
Победителем в классической программе среди женщин стала вице-спикер парламента республики Тамара Тансыккужина.
Второе место заняла Сандаара Апросимова из Республики Саха (Якутия), третье – Маргарита Федорова из Удмуртии.
Места с четвертого по шестое также ушли представительницам Башкортостана.
Тамара Тансыккужина – семикратная чемпионка мира по шашкам и одна из сильнейших шашисток планеты. В 2021 году она оказалась в центре скандала, столкнувшись с русофобией на чемпионате мира, прошедшем в Польше, но все равно победила. В 2022 году ее удалили из мирового рейтинга по личной инициативе главы международной федерации поляка Яцека Павлицкого.
Комментарии (0)