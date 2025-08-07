Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уфимка Тамара Тансыккужина стала чемпионкой России по стоклеточным шашкам

В Уфе на базе спортивного центра имени Римы Баталовой завершился чемпионат России по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин.

Фото: парламент Башкортостана

В чемпионате приняли участие сильнейшие спортсмены из 14 регионов страны.

Победителем в классической программе среди женщин стала вице-спикер парламента республики Тамара Тансыккужина.

Второе место заняла Сандаара Апросимова из Республики Саха (Якутия), третье – Маргарита Федорова из Удмуртии.

Места с четвертого по шестое также ушли представительницам Башкортостана.

Тамара Тансыккужина – семикратная чемпионка мира по шашкам и одна из сильнейших шашисток планеты. В 2021 году она оказалась в центре скандала, столкнувшись с русофобией на чемпионате мира, прошедшем в Польше, но все равно победила. В 2022 году ее удалили из мирового рейтинга по личной инициативе главы международной федерации поляка Яцека Павлицкого.

Тамара Тансыккужина: «Я играю размеренно, но всегда держу пару козырей в рукаве»

