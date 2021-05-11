Тамара Тансыккужина о чемпионате мира: «Польская сторона прилагала все усилия для победы»

Прямо во время трансляции одной из партий финального матча против польки Натальи Садовской по требованию WADA из кадра убрали российскую символику. Президент WADA – Витольд Банька, бывший министр спорта Польши.

Тамара во время инцидента отвлеклась, но комментировать не стала. Эту партию она проиграла, и интрига сохранялась до самой последней игры, в которой победу одержала уфимка. Запись матча мы публиковали ранее.

«Вы знаете, что произошло, и наш матч получил большую огласку. Польская сторона очень хорошо подготовилась и прилагала все усилия для победы.

К примеру, могу сказать, что заключительный раунд был приурочен к национальному празднику Дню конституции польской республики. И, в общем-то, последний раунд настолько был захватывающим, что это был самый смотрибельный контент в Польше, после ее поражения даже вышла песня, посвященная шашкам, на польском языке.

В общем, матч был принципиальным, интересным, и я очень рада, что удалось победить», – рассказала Тамара Тансыккужина.