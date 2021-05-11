Тамара Тансыккужина о чемпионате мира: «Польская сторона прилагала все усилия для победы»

11 мая семикратная чемпионка мира по шашкам, уфимка Тамара Тансыккужина на вручении ордена Дружбы народов рассказала о том, насколько принципиальным был финальный матч чемпионата мира-2021, прошедший недавно в Польше.
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Фото: Leszek Szymanski
Прямо во время трансляции одной из партий финального матча против польки Натальи Садовской по требованию WADA из кадра убрали российскую символику. Президент WADA – Витольд Банька, бывший министр спорта Польши.
Тамара во время инцидента отвлеклась, но комментировать не стала. Эту партию она проиграла, и интрига сохранялась до самой последней игры, в которой победу одержала уфимка. Запись матча мы публиковали ранее.
«Вы знаете, что произошло, и наш матч получил большую огласку. Польская сторона очень хорошо подготовилась и прилагала все усилия для победы.
К примеру, могу сказать, что заключительный раунд был приурочен к национальному празднику Дню конституции польской республики. И, в общем-то, последний раунд настолько был захватывающим, что это был самый смотрибельный контент в Польше, после ее поражения даже вышла песня, посвященная шашкам, на польском языке.
В общем, матч был принципиальным, интересным, и я очень рада, что удалось победить», – рассказала Тамара Тансыккужина.
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