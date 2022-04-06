Уфимскую чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину удалили из мирового рейтинга

Во вторник, пятого апреля, стало известно, что Тансыккужину просто топорно удалили с первой строчки мирового рейтинга. Главный тренер сборной России Юрий Черток считает, что глава международной федерации поляк Яцек Павлицкий просто удалил ее запись с сайта без обоснования со стороны МОК и других документов.

«Персонально Яцек Павлицкий убрал имя Тамары с сайта федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD. В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем первого апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведет Павлицкий», – цитирует Чертока издание «Чемпионат».

Сама спортсменка подтвердила, что получила на почту письмо с оповещением об удалении из рейтинга. По ее словам, это связано с ее поддержкой нынешней политики России, ранее была запущена целая кампания с целью отстранить ее от выступлений.

«Я думаю, что восстановить мой рейтинг могут, это несложно. Это, знаете, такой шаг... Когда человек хочет как-то отыграться. Помните же ситуацию с флагом? Так федерацию возглавил человек, который этот флаг снимал. Это такой мелкий жест отвращения. Эта ситуация с рейтингом никак не регламентируется! Более того, насколько я знаю, действия совершены, а решения федерации-то нет. Сама процедура восстановления не сложная, потому что данные есть, просто списки убраны», – сказала Тансыккужина в интервью «Спорт-Экспресс».

Теперь рейтинг возглавляет польская спортсменка Наталия Садовская, которую Тамара победила в финале на прошлом чемпионате мира. Стоит отметить, что из рейтинга удалили только Тансыккужину – остальные российские спортсмены стоят на своих местах, правда, без флага.