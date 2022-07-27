Даниил Квят дебютирует в NASCAR

«Очень рад дебютировать в NASCAR в Индианаполисе в эти выходные», – написал Квят в соцсетях.

Дебют 28-летнего гонщика в новом формате состоится 31 июля.

В феврале 2022 года Квят покинул Формулу-1 и перешел в WEC – это гонки на выносливость. Он возглавил экипаж №26 российской команды G-Drive Racing и должен был дебютировать в марте на первом этапе FIA WEC 2022 года в американском Себринге.

В марте Международная федерация автоспорта (FIA) запретила российским и белорусским спортсменам выступать под флагами своих стран и выступать вообще, если не подпишут декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Квят отказался ее подписывать и покинул организацию.