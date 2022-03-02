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«Спорт должен оставаться вне политики»: Даниил Квят осудил отстранение российских спортсменов

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Уроженец Уфы, самый успешный российский гонщик в истории Формулы-1 Даниил Квят опубликовал обращение к МОК и спортивным федерациям.

instagram.com/danydk1

«Хочу подчеркнуть и обращаюсь ко всем спортивным федерациям и МОК: спорт должен оставаться вне политики, и недопуск российских спортсменов и команд к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением и идет вразрез с тем, чему нас учит спорт в своем принципе – уважению, единству и миру.

Кто, как не мы, спортсмены, может соединить нации в грядущие времена?» – написал Квят в Instagram.

В феврале 2022 года Квят покинул Формулу-1 и перешел в WEC – это гонки на выносливость. Он возглавил экипаж №26 российской команды G-Drive Racing и должен был дебютировать в марте на первом этапе FIA WEC 2022 года в американском Себринге.

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Даниил Квят

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