Даниил Квят покинул Формулу-1 и перешел в WEC

Квят официально перешел в WEC – гонки на выносливость. В гонках WEC участвуют сразу четыре класса автомобилей: два спортпрототипа и два Gran Turismo.

Уроженец Уфы возглавил экипаж №26 российской команды G-Drive Racing, он проведет весь предстоящий сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость и впервые выступит в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана». За рулем прототипа команды G-Drive Racing Квят дебютирует в марте – на первом этапе FIA WEC 2022 года в американском Себринге. Его напарники – австралиец Джеймс Аллен и австриец Рене Биндер. Кстати, этот же номер Даниил использовал в Формуле 1.

«Я рад присоединиться к российской команде G-Drive Racing – самой успешной в классе прототипов LMP2. Меня всегда привлекали гонки прототипов, а выступление в легендарном марафоне "24 часа Ле-Мана", одного из самых знаменитых и престижных автомобильных соревнований на планете, является мечтой каждого пилота. Это новый вызов для меня, конкуренция в этом году в FIA WEC ожидается очень острой, но вместе с командой и моими напарниками по экипажу мы готовы к борьбе. С нетерпением жду первой гонки», – цитирует Квята пресс-служба команды.

В Формуле 1 Квят сменил четыре команды, в последней – Alpine (бывшая Renault) – он провел сезон-2021 в качестве резервного гонщика для подстраховки основного состава. Сразу после подписания было ясно, что надолго в этой роли Квят не задержится, так как шансы на повышение были невелики, и либо он дождется освобождения места в другой команде, либо покинет серию.