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Даниил Квят рассказал о том, на каких машинах ездит в повседневной жизни

Уфимский пилот Формулы-1 Даниил Квят в интервью изданию Somanyhorses ответил на вопросы о том, какие машины стоят в его гараже в Монако.

instagram.com/danydk1

«У меня есть Volkswagen Golf R и Ferrari 488. Разные машины, потому что одна на каждый день, на длинные дистанции, другая – больше для удовольствия.

Сначала был просто Golf R, если в повседневной жизни его где-то поцарапаешь – не очень жалко. То есть жалко, конечно, но нет такого, что ночью потом не спишь. Диски царапал, бывало.

В 2016 году в Китае был подиум, и Red Bull выплатил бонус – на этот бонус я купил Ferrari. Вложился в Ferrari за деньги Red Bull. (Смеется.)

Обычно спокойно езжу, но на ней тяжелее ездить спокойно. Мне нравится звук Ferrari», – рассказал Квят.

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Даниил Квят

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