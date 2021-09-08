Андрей Василевский в эфире «Вечернего Урганта» (ВИДЕО)

В 2021 году Андрей Василевский второй раз подряд стал победителем Кубка Стэнли и лучшим игроком турнира. Это первый в истории российский вратарь, которому удалось два раза подряд завоевать главный трофей NHL. Также в прошлом году он был признан лучшим вратарем NHL.

Каждый из членов команды, завоевавшей кубок, имеет право привезти его к себе на родину: как ожидается, в Уфу кубок приедет 10 сентября. Трофей выставят на площади и с ним можно будет сфотографироваться.

Василевский родился в Тюмени, но спортивную карьеру начал в родном городе своего отца – Уфе, в составе «Салавата Юлаева». Отец Андрея также в свое время был известным вратарем, впоследствии стал тренером молодежной команды «Толпар».