Андрей Василевский привезет Кубок Стэнли в Уфу

По словам Сергачева, шестого сентября кубок привезут в Москву и до девятого он пробудет там. Далее он отправится в Нижнекамск, а затем в Уфу.

Как ожидается, в Уфе трофей выставят на площади и с ним можно будет сфотографироваться.

В 2021 году Андрей Василевский второй раз подряд стал победителем Кубка Стэнли и лучшим игроком турнира. Это первый в истории российский вратарь, которому удалось два раза подряд завоевать главный трофей NHL. Также в прошлом году он был признан лучшим вратарем NHL.

Каждый из членов команды, завоевавшей кубок, имеет право привезти его к себе на родину. Ранее Василевский пообещал, что в случае победы привезет его в Уфу.

Василевский родился в Тюмени, но спортивную карьеру начал в родном городе своего отца – Уфе, в составе «Салавата Юлаева». Отец Андрея также в свое время был известным вратарем, впоследствии стал тренером молодежной команды «Толпар».