Спортивные сообщества Уфы: где искать команду для тренировок?

Parkrun

Это забег в парке на дистанцию в пять километров, который стартует каждую субботу в 9.00, участие в нем бесплатное. Из-за пандемии Parkrun временно приостановили, и на момент написания статьи мероприятия пока не проводятся. Но мы с нетерпением ждем возобновления пробежек.

Забег проводится в парке Лесоводов, старт дается от мангальной поляны. Бежим (в зависимости от желания организаторов) либо в сторону зверинца и потом направо к стеле, либо в горку к выходу на ВДНХ и потом налево к той же стеле.

Как принять участие: зарегистрироваться на сайте, распечатать личную карточку со штрихкодом и прийти с ней на субботние старты.