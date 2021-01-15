Спортивные сообщества Уфы: где искать команду для тренировок?

У занятий спортом в кругу единомышленников есть очевидные плюсы: наличие компании отлично мотивирует на тренировки, а с поддержкой товарищей или болельщиков ставить рекорды гораздо проще. Выбирайте себе подходящий вид спорта, а мы подскажем, как найти себе компаньонов.
Бег на улице
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Фото: Александр Петров
Parkrun
Это забег в парке на дистанцию в пять километров, который стартует каждую субботу в 9.00, участие в нем бесплатное. Из-за пандемии Parkrun временно приостановили, и на момент написания статьи мероприятия пока не проводятся. Но мы с нетерпением ждем возобновления пробежек.
Забег проводится в парке Лесоводов, старт дается от мангальной поляны. Бежим (в зависимости от желания организаторов) либо в сторону зверинца и потом направо к стеле, либо в горку к выходу на ВДНХ и потом налево к той же стеле.
Как принять участие: зарегистрироваться на сайте, распечатать личную карточку со штрихкодом и прийти с ней на субботние старты.
DieHard
DieHard – новое беговое движение, пришедшее к нам из Москвы. Смысл в том, чтобы пробежать длинную дистанцию быстро, но с заданным темпом, а потом еще быстрее – насколько хватит сил. На каждой гонке присутствуют пейсеры (сильные бегуны, ведущие группу строго по времени), которые помогают стабильно держать темп в течение первой половины дистанции.
Старт забега дается каждое воскресенье в 9.00 на новой набережной возле бассейна «Юность». Иногда к тренировке присоединяются известные спортсмены – так, в этом месяце вместе с участниками бегал Юрий Чечун, выигравший подряд четыре марафона, включая Московский и чемпионат России в Сочи.
Расписание, предстоящий километраж и группы по темпу ищите в инстаграме сообщества.
Как принять участие: просто прийти к назначенному месту и времени.
Игры с мячом
«Волкодавы»
Присоединяйтесь к команде уфимских «Волкодавов» – здесь проводят качественные тренировки и дают возможность защищать честь города на межрегиональных соревнованиях. Это хороший задел для начала спортивной карьеры в американском футболе.
Как попасть в команду: прием новичков ведут в группе. Отбором будущих футболистов занимается главный тренер команды Александр Горохов.
Футбольная уфимская любительская Лига (ФУЛЛ)
Неравнодушные к футболу, вы можете подать заявку на участие в соревнованиях, создать свою команду или примкнуть к уже сформированной! По словам организаторов, в Уфе сейчас существует больше сотни любительских команд. Игры проходят на искусственных газонах, а матчи по мини-футболу – в залах. Есть разделение на дивизионы, высшие лиги, ведется фото- и видеосъемка матчей – все как в профессиональном футболе.
Как попасть в команду: следить за новостями, записываться на тренировки и задавать вопросы можно в группе.
Lightline
В клубе любителей волейбола нет никаких ограничений по возрасту, полу или уровню игры. Нужно только захватить спортивную одежду и обувь. Игры проходят по субботам и воскресеньям в Зеленой роще. Каждый месяц на стене группы обновляется расписание. Для новичков перед началом игры проводится экспресс-курс с упражнениями.
Как попасть в команду: количество игроков ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться на игру в группе.
Регбийный клуб «Уфа»
Регби набирает популярность в столице республики. Сегодня есть возможность стать частью команды, которая будет представлять регион на всероссийских и международных турнирах. Либо можно просто потренироваться с единомышленниками и прокачать навыки игры.
Как попасть в команду: подать заявку в группе. Идет набор в мужские, женские и детские команды.
Для велосипедистов
«ВелоУфа»
Уфимскому велокоммьюнити уже больше десяти лет! Его основатели занимаются популяризацией велосипеда как основного транспорта. «ВелоУфа» устраивает совместные покатушки, соревнования, с помощью администрации облагораживает город и делает много чего еще. Это основная велокоманда Уфы.
Как стать участником: подать заявку в группу или на почту org@veloufa.ru.
UfaMTB
Команда любителей кросс-кантрийных велогонок, то есть заездов по пересеченной местности, несколько раз в год устраивает соревнования – неважно, зима на улице или лето. В сообществе часто анонсируются другие интересные заезды.
Как принять участие: следить за анонсами в группе и приехать на встречу.
«УфаВелосипед»
Объединение возникло как ответвление от «ВелоУфы». Здесь собираются люди, которым интересны недолгие, чаще на целый день, велопрогулки. Маршруты пролегают по Уфе или ее окрестностям. Опыт катания значения не имеет: здесь рады видеть и новичков, и опытных гонщиков.
Как принять участие: сообщения о предстоящих покатушках появляются в группе. Можно приехать на встречу и на месте познакомиться с другими участниками заезда.
Текст: Ирина Кебо
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