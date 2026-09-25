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Музыка

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Вышел трек Thomas Mraz, Baby19! – «Драма»

Уфимский мультижанровый исполнитель Алмас Гатауллин, известный под псевдонимом Thomas Mraz, залетел на альбом к своему старому знакомому.

vk.ru/thomasmraz

На этот раз Алмас выпустил трек «Драма» – и это снова фит с начинающим артистом из Тюмени Baby19!, которого вы могли слышать, например, на альбоме Thomas Mraz  «7 пятниц».

Фит вошел в альбом Baby19! – don't think too much.

Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «Кион Музыке», iTunes, «Звуке», VK Музыке и Deezer, все ссылки тут.

Недавно Aqyla дропнул альбом Mansory, где был фит с Thomas Mraz, в июне Алмас выпустил клип «Тетрис», который снимали в Уфе, а в августе – фит с Yanix – «Сколько еще?».

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