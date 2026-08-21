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Вышел трек Thomas Mraz, Aqyla – London Rain

Уфимский мультижанровый исполнитель Алмас Гатауллин, известный под псевдонимом Thomas Mraz, залетел на альбом к москвичу Aqyla.

vk.ru/thomasmraz

Альбом получил название Mansory, он уже доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», VK Музыке и Deezer, все ссылки тут.

В нем 13 треков, и помимо фита с Thomas Mraz (London Rain), есть еще совместные работы с Voskresenskii, nkeeei и Wipo.

Алмас сейчас готовится к осеннему туру, приуроченному к 10-летию альбома May13. Недавно он выпустил клип «Тетрис», который снимали в Уфе.

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