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Вышел трек Thomas Mraz, Yanix – «Сколько еще?»

Уфимский мультижанровый исполнитель Алмас Гатауллин, известный под псевдонимом Thomas Mraz, продолжает поддерживать репутацию одного из наиболее активных российских музыкантов современности.

vk.ru/thomasmraz

На этот раз Алмас выпустил фит с небезызвестным московским рэпером Yanix, получивший название «Сколько еще?».

Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «Кион Музыке», iTunes, «Звуке», VK Музыке и Deezer, все ссылки тут.

На прошлой неделе Aqyla дропнул альбом Mansory, где был фит с Thomas Mraz, а в июне Алмас выпустил клип «Тетрис», который снимали в Уфе.

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