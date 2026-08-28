Вышел трек Thomas Mraz, Yanix – «Сколько еще?»

Уфимский мультижанровый исполнитель Алмас Гатауллин, известный под псевдонимом Thomas Mraz, продолжает поддерживать репутацию одного из наиболее активных российских музыкантов современности.
На этот раз Алмас выпустил фит с небезызвестным московским рэпером Yanix, получивший название «Сколько еще?».
Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «Кион Музыке», iTunes, «Звуке», VK Музыке и Deezer, все ссылки тут.
На прошлой неделе Aqyla дропнул альбом Mansory, где был фит с Thomas Mraz, а в июне Алмас выпустил клип «Тетрис», который снимали в Уфе.
18+
Комментарии (0)