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Thomas Mraz выпустил клип «Тетрис», который снимали в Уфе

Недавняя работа Thomas Mraz «Тетрис» имеет для артиста особое значение: это песня о его дестве, проведенном в Уфе, и о важных моментах в жизни.

«Эта песня про моменты, которые уже не вернуть, но которые всегда живут внутри нас. Я вложил очень много эмоций в эти стихи.

Надеюсь, у меня получится передать вам всю любовь, с которой была написана и исполнена эта песня. Пусть она станет напоминанием о тех, кого мы любим и помним», – так анонсировал Алмас выход трека.

Послушать его можно в «Кион Музыке», iTunes, VK Музыке, «Яндекс Музыке», «Звуке», Deezer, Apple Music и Spotify – все ссылки тут.

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