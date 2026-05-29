Уфа музыкальная: EP «Лауд» и Slava Marlow, новинки от Thomas Mraz, Kurt92 и Нокту

Мы знаем, что Thomas Mraz не любит сидеть без дела и выпускает треки с завидной периодичностью, но его новая работа «Тетрис» имеет особое значение для артиста.

«На фото вы можете увидеть моего отца, которого не стало, когда мне было 13 лет. Гатауллин Алмас Римович. Родился он 13 мая 1972 года. Именно в его честь был назван альбом May13

Эта песня про моменты, которые уже не вернуть, но которые всегда живут внутри нас. Я вложил очень много эмоций в эти стихи. Надеюсь, у меня получится передать вам всю любовь, с которой была написана и исполнена эта песня. Пусть она станет напоминанием о тех, кого мы любим и помним», – анонсировал Алмас выход трека.

