Уфа музыкальная: EP «Лауд» и Slava Marlow, новинки от Thomas Mraz, Kurt92 и Нокту

В эти выходные врываемся под уфимскую музыку: грустно-ностальгическую, взрывную, танцевальную и разную.
Самый громкий релиз весны: EP DixxTape, записанный при участии уфимского трио электронщиков «Лауд».
В мини-альбоме три трека: «Раунд» от «Лауд», Secret D. от Sleepyforever, Parfumeur, the pak и Тейстлува и «Мы сделаем это» от Slava Marlow и Sir Soylok.
Послушать его можно в «Кион Музыке», VK Музыке, «Яндекс Музыке», Apple Music и Spotify – все ссылки тут.
18+
Мы знаем, что Thomas Mraz не любит сидеть без дела и выпускает треки с завидной периодичностью, но его новая работа «Тетрис» имеет особое значение для артиста.
«На фото вы можете увидеть моего отца, которого не стало, когда мне было 13 лет. Гатауллин Алмас Римович. Родился он 13 мая 1972 года. Именно в его честь был назван альбом May13
Эта песня про моменты, которые уже не вернуть, но которые всегда живут внутри нас. Я вложил очень много эмоций в эти стихи. Надеюсь, у меня получится передать вам всю любовь, с которой была написана и исполнена эта песня. Пусть она станет напоминанием о тех, кого мы любим и помним», – анонсировал Алмас выход трека.
16+
Совсем другие настроения в свежем EP от баттл-рэпера Нокту «Вспышки и состояния».
В мини-альбоме три трека, посвященные исследованию собственного «я». Вместе они образуют честный дневник реалиста, фиксирующего свои реакции на мир без прикрас. Слушаем тут.
Kurt92 релизнул трек «Риддик» – это второй сингл с грядущего альбома «Офсайд», выход которого запланирован на лето и, по словам Константина, готов уже на 100%.
Сингл слушаем в «Кион Музыке», iTunes, VK Музыке, «Яндекс Музыке» и Spotify – ссылки тут.
18+
Комментарии (0)