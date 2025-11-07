Уфа музыкальная: фит i61 и OG Buda, сингл Thomas Mraz, возвращение Kurt92 и Нокту

Снова пятница, снова сингл от Thomas Mraz – и это снова фит с начинающим артистом из Тюмени Baby19!.

Трек «Чернила», как и предыдущий («Фотки»), войдет в альбом «7 пятниц», который будет выходить до декабря 2025 года.

«Чернила» – история о творческом выгорании и попытке заново найти вдохновение. Переиздание трека объединило Baby19! и Thomas Mraz: оригинальный трек завирусился в TikTok и собрал почти шесть тысяч клипов.

Трек доспупен на всех площадках – слушаем тут.

18+