Уфа музыкальная: фит i61 и OG Buda, сингл Thomas Mraz, возвращение Kurt92 и Нокту

В эту дождливую пятницу и в грядущие выходные слушаем старый добрый уфимский хип-хоп в двух ипостасях – хардкорный и мелодичный.
Концептуальный уфимский хип-хоп-артист i61 выпустил сингл Messiah – и это фит с легендой трэп-сцены OG Buda.
В этом треке они показывают свое превосходство в индустрии, но совершенно по-разному: если у i61 это емкий парт с пулеметными триолями флоу и энергичной подачей, то у OG Buda – напичканный панчлайнами и едкими строчками увесистый куплет. На обложке – некий мессия стоит как персонаж Dark Souls.
Слушаем в Spotify, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке» и «МТС Музыке» – все ссылки тут.
18+
Снова пятница, снова сингл от Thomas Mraz – и это снова фит с начинающим артистом из Тюмени Baby19!.
Трек «Чернила», как и предыдущий («Фотки»), войдет в альбом «7 пятниц», который будет выходить до декабря 2025 года.
«Чернила» – история о творческом выгорании и попытке заново найти вдохновение. Переиздание трека объединило Baby19! и Thomas Mraz: оригинальный трек завирусился в TikTok и собрал почти шесть тысяч клипов.
Трек доспупен на всех площадках – слушаем тут.
18+
Константин Шац aka Kurt92, как и обещал, возвращается с новыми треками.
Свежий сингл называется Monster, и по нему можно сказать, что Kurt92 ни капли не сдулся – качает так же, как и всегда.
Слушаем в Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке и «МТС Музыке» – держите ссылки.
18+
Участник лейбла hangov3r Нокту выпустил сингл «Боль»: это взрывной трек в жанре альтернативного хип-хопа. Композиция сочетает в себе агрессивный экстрим-вокал, мелодичное пение и читку в духе Playboi Carti.
Слушаем в Spotify, iTunes, «Звуке», Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке и «МТС Музыке» – ссылки ищем тут.
18+
Комментарии (0)