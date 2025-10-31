Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уфа музыкальная: новые синглы Thomas Mraz и «Где Фантом?», возвращение Kurt92

Заканчиваем эту долгую рабочую неделю под лирические треки от уфимских мультижанровых исполнителей.

vk.com/thomasmraz

Четвертый сингл Thomas Mraz с альбома «7 пятниц» называется «Фотки» – и это фит с начинающим артистом из Тюмени Baby19!.

Послушать его можно в Spotify, Apple Music, iTunes, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», Deezer и «МТС Музыке» – ссылки тут.

«"Фотки" — это капсула времени, сохранившая эмоции момента в современном звучании. Трек, который прошел проверку временем и стал одним из самых личных в альбоме 7 пятниц".

Это искренняя история о любви, вынужденной существовать на расстоянии. История об артисте, постоянно уезжающем в туры, и его девушке, которая ждет его дома. Это цикл из ссор перед отъездом и бурных примирений по возвращении – отношения, полные страсти и нежности», – говорится в анонсе.

«7 пятниц» будет продолжением альбома Thomas Mraz «9 воскресений». В течение семи пятниц, каждые две недели, начиная с сентября и заканчивая декабрем 2025 года, Томас будет выпускать по синглу. Каждый из этих семи треков – это не просто песня, а самостоятельная глава большой истории с собственной обложкой.

Thomas Mraz: «Музыка – моя первая любовь, и я всегда буду музыкантом в душе»

Уфимская инди-группа «Где Фантом?» выпустила сингл «Моя любовь, ты меня подожди».

Это первый трек с грядущего альбома «Записки сумасшедшего», выход которого запланирован на весну следующего года.

Послушать его можно в Spotify, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке – ловите ссылки.

Уфимская группа «Где Фантом?»: «Мы обычные работяги, а не музыканты»

vk.com/kurt92kurt92

Kurt92 опубликовал превью видео, в котором он общается с аудиторией, и там упоминает грядущие релизы.

«Меня зовут Курт, и мне кажется, что про меня забыли. Вначале какая-то депрессуха была, потом я погнал куда-то, поехал путешествовать. Начал заниматься совершенно другими делами, просто пропала вера в себя, и это, наверное, самое ужасное, что происходило со мной.

И вот спустя время, сейчас я чувствую себя как никогда прекрасно, но уже нет того хайпа. У меня пишутся альбомы, уже записаны крутые фиты. В принципе, я вообще возвращаюсь в этот гейм.

Kurt92 2025-2026 – будет мощно!» – говорит Константин в видео.

