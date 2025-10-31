Уфа музыкальная: новые синглы Thomas Mraz и «Где Фантом?», возвращение Kurt92

Заканчиваем эту долгую рабочую неделю под лирические треки от уфимских мультижанровых исполнителей.
Четвертый сингл Thomas Mraz с альбома «7 пятниц» называется «Фотки» – и это фит с начинающим артистом из Тюмени Baby19!.
Послушать его можно в Spotify, Apple Music, iTunes, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», Deezer и «МТС Музыке» – ссылки тут.
«"Фотки" — это капсула времени, сохранившая эмоции момента в современном звучании. Трек, который прошел проверку временем и стал одним из самых личных в альбоме 7 пятниц".
Это искренняя история о любви, вынужденной существовать на расстоянии. История об артисте, постоянно уезжающем в туры, и его девушке, которая ждет его дома. Это цикл из ссор перед отъездом и бурных примирений по возвращении – отношения, полные страсти и нежности», – говорится в анонсе.
«7 пятниц» будет продолжением альбома Thomas Mraz «9 воскресений». В течение семи пятниц, каждые две недели, начиная с сентября и заканчивая декабрем 2025 года, Томас будет выпускать по синглу. Каждый из этих семи треков – это не просто песня, а самостоятельная глава большой истории с собственной обложкой.
Уфимская инди-группа «Где Фантом?» выпустила сингл «Моя любовь, ты меня подожди».
Это первый трек с грядущего альбома «Записки сумасшедшего», выход которого запланирован на весну следующего года.
Послушать его можно в Spotify, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке – ловите ссылки.
Kurt92 опубликовал превью видео, в котором он общается с аудиторией, и там упоминает грядущие релизы.
«Меня зовут Курт, и мне кажется, что про меня забыли. Вначале какая-то депрессуха была, потом я погнал куда-то, поехал путешествовать. Начал заниматься совершенно другими делами, просто пропала вера в себя, и это, наверное, самое ужасное, что происходило со мной.
И вот спустя время, сейчас я чувствую себя как никогда прекрасно, но уже нет того хайпа. У меня пишутся альбомы, уже записаны крутые фиты. В принципе, я вообще возвращаюсь в этот гейм.
Kurt92 2025-2026 – будет мощно!» – говорит Константин в видео.
