Уфа музыкальная: новые синглы Thomas Mraz и «Где Фантом?», возвращение Kurt92

Четвертый сингл Thomas Mraz с альбома «7 пятниц» называется «Фотки» – и это фит с начинающим артистом из Тюмени Baby19!.

Послушать его можно в Spotify, Apple Music, iTunes, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», Deezer и «МТС Музыке» – ссылки тут.

«"Фотки" — это капсула времени, сохранившая эмоции момента в современном звучании. Трек, который прошел проверку временем и стал одним из самых личных в альбоме 7 пятниц".

Это искренняя история о любви, вынужденной существовать на расстоянии. История об артисте, постоянно уезжающем в туры, и его девушке, которая ждет его дома. Это цикл из ссор перед отъездом и бурных примирений по возвращении – отношения, полные страсти и нежности», – говорится в анонсе.

«7 пятниц» будет продолжением альбома Thomas Mraz «9 воскресений». В течение семи пятниц, каждые две недели, начиная с сентября и заканчивая декабрем 2025 года, Томас будет выпускать по синглу. Каждый из этих семи треков – это не просто песня, а самостоятельная глава большой истории с собственной обложкой.

18+