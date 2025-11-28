Уфа музыкальная: фит GONE.Fludd и «Лауд», синглы Thomas Mraz и Kurt92

Как и всегда, к концу недели приносим вам что послушать. На этот раз – уфимский поп и хип-хоп, а также танцевальный бэнгер, который точно станет хитом.
Трио электронщиков из Уфы «Лауд» выдало базу – точнее, трек «База», совместную работу с GONE.Fludd и Cakeboy.
Трек о том, как парням отчаянно не хватает баса, с ходу ворвался в топ-25 чарта BandLink.
Слушаем на всех площадках – ссылки тут.
18+
Сегодня пятница, а значит – день выхода шестого трека с альбома Thomas Mraz – «7 пятниц».
Поп-сингл «Замок» – это проникновенна история о хрупкости внутреннего мира и силе человеческого духа. Изначально написанный Padillion, трек был творчески переосмыслен Thomas Mraz, который доработал текст и идею, вложив в песню и свою собственную перспективу.
«Замок» доспупен на всех площадках – слушаем тут.
18+
Kurt92 продолжает понемногу возвращаться в дело после некоторого затишья: сегодня он выпустил первый сингл с альбома «Дети хаоса».
Трек Swagaholic – это совместная работа с Егором Загребиным aka Крест – хип-хоп-исполнителем, уроженцем Нижнего Новгорода.
Слушаем в Spotify, iTunes, Apple «Яндекс Музыке», VK Музыке и «МТС Музыке» – держите ссылки.
18+
