Уфа музыкальная: фит GONE.Fludd и «Лауд», синглы Thomas Mraz и Kurt92

Трио электронщиков из Уфы «Лауд» выдало базу – точнее, трек «База», совместную работу с GONE.Fludd и Cakeboy.

Трек о том, как парням отчаянно не хватает баса, с ходу ворвался в топ-25 чарта BandLink.

Слушаем на всех площадках – ссылки тут.

18+