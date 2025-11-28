Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Уфа музыкальная: фит GONE.Fludd и «Лауд», синглы Thomas Mraz и Kurt92

Как и всегда, к концу недели приносим вам что послушать. На этот раз – уфимский поп и хип-хоп, а также танцевальный бэнгер, который точно станет хитом.

vk.com/loudhouse

Трио электронщиков из Уфы «Лауд» выдало базу – точнее, трек «База», совместную работу с GONE.Fludd и Cakeboy.

Трек о том, как парням отчаянно не хватает баса, с ходу ворвался в топ-25 чарта BandLink.

Слушаем на всех площадках – ссылки тут.

18+

vk.com/thomasmraz

Сегодня пятница, а значит – день выхода шестого трека с альбома Thomas Mraz – «7 пятниц».

Поп-сингл «Замок» – это проникновенна история о хрупкости внутреннего мира и силе человеческого духа. Изначально написанный Padillion, трек был творчески переосмыслен Thomas Mraz, который доработал текст и идею, вложив в песню и свою собственную перспективу.

«Замок» доспупен на всех площадках – слушаем тут.

18+

vk.com/kurt92kurt92

Kurt92 продолжает понемногу возвращаться в дело после некоторого затишья: сегодня он выпустил первый сингл с альбома «Дети хаоса».

Трек Swagaholic – это совместная работа с Егором Загребиным aka Крест – хип-хоп-исполнителем, уроженцем Нижнего Новгорода.

Слушаем в Spotify, iTunes, Apple «Яндекс Музыке», VK Музыке и «МТС Музыке» – держите ссылки.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: