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В новом альбоме Кассеты – фиты с Thomas Mraz и «Лауд»

Теймурхан Гасанов, более известный под псевдонимом Кассета, выпустил альбом «Ателье», полный фитов с известными исполнителями.

vk.com/kassetakaseta

В «Ателье» 12 треков, в том числе совместные работы с Антохой MC, Feduk, Недры и другими музыкантами.

Уфу на альбоме представляют электронщики «Лауд» (трек «Никаких правил») и Thomas Mraz (booty).

Название альбома обусловлено его структурой: «В ателье приходят разные гости, и шьют отточенные по фигуре и параметрам костюмы в разных стилях. Так же и я в своем "Ателье" собрал разные жанры и разных артистов», — рассказал певец в интервью «Газете.Ru».

Послушать альбом можно в VK Музыке, Spotify, «Яндекс Музыке», «МТС Музыке», Apple Music и YouTube Music– ссылки тут.

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