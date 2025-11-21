Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

Вышел трек Thomas Mraz, Mayot и Yungway — «Сигнал»

Тюменский трэп-исполнитель Yungway выпустил альбом Excalibur 2, в котором есть много интересных фитов.

vk.com/yungway

В альбоме 17 треков (считая интро и аутро), наиболее интересны фиты с Bushido Zho, Scally Milano и Полкой («Грустно+весело»), а также с уфимцем Thomas Mraz и Mayot («Сигнал»).

«Долгожданная вторая часть, отпустил то, что лежало у меня на душе последние годы, в свободное плавание, cпасибо каждому причастному, спасибо вам», – прокомментировал свой релиз Yungway.

Слушаем Excalibur 2 в Spotify, iTunes, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке» и «МТС Музыке» – держите ссылки.

