Вышел трек Thomas Mraz, Mayot и Yungway — «Сигнал»

В альбоме 17 треков (считая интро и аутро), наиболее интересны фиты с Bushido Zho, Scally Milano и Полкой («Грустно+весело»), а также с уфимцем Thomas Mraz и Mayot («Сигнал»).

«Долгожданная вторая часть, отпустил то, что лежало у меня на душе последние годы, в свободное плавание, cпасибо каждому причастному, спасибо вам», – прокомментировал свой релиз Yungway.

