Уфа музыкальная: фит Jeembo и Pharaoh, трек Thomas Mraz и ремикс на Boulevard Depo

На эту пятницу и на грядущие выходные у нас для вас есть пара неожиданных фитов и еще более неожиданный ремикс.
vk.com/jeembxxx
Давид Джангирян aka Jeembo залетел на альбом к Pharaoh под названием «11.13».
В альбоме сразу 20 треков, и помимо Jeembo («Бензобак»), фит только с американцем Destroy Lonely («Омега»).
Слушаем в iTunes, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке» и «МТС Музыке» – все ссылки тут.
18+
vk.com/boulevardepo
Дуэт The Dawless – сторонний проект Рамиля Абдеева из «Лауд» – выпустил ремикс трека BBB за авторством Boulevard Depo и исполнителя из Санкт-Петербурга Sapa13.
Изначальная версия трека вошла в прошлогодний альбом Sapa13 – Dogs Friendly.
Ремикс слушаем на всех площадках – ловите ссылки.
18+
vk.com/thomasmraz
Thomas Mraz тем временем выпустил совместную работу с Ксюшей Чумаченко – R’n’B-исполнительницей из Ростова-на-Дону, выступающей под псевдонимом Straniza.
Straniza вы могли видеть в таких проектах, как «Песни» на ТНТ и «Новая Фабрика звезд».
Трек получил название «Стало теплее» – слушаем тут.
18+
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