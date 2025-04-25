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Уфа музыкальная: фит Jeembo и Pharaoh, трек Thomas Mraz и ремикс на Boulevard Depo

На эту пятницу и на грядущие выходные у нас для вас есть пара неожиданных фитов и еще более неожиданный ремикс.

vk.com/jeembxxx

vk.com/jeembxxx

Давид Джангирян aka Jeembo залетел на альбом к Pharaoh под названием «11.13».

В альбоме сразу 20 треков, и помимо Jeembo («Бензобак»), фит только с американцем Destroy Lonely («Омега»).

Слушаем в iTunes, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке» и «МТС Музыке» – все ссылки тут.

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vk.com/boulevardepo

vk.com/boulevardepo

Дуэт The Dawless – сторонний проект Рамиля Абдеева из «Лауд» – выпустил ремикс трека BBB за авторством Boulevard Depo и исполнителя из Санкт-Петербурга Sapa13.

Изначальная версия трека вошла в прошлогодний альбом Sapa13 – Dogs Friendly.

Ремикс слушаем на всех площадках – ловите ссылки.

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vk.com/thomasmraz

vk.com/thomasmraz

Thomas Mraz тем временем выпустил совместную работу с Ксюшей Чумаченко – R’n’B-исполнительницей из Ростова-на-Дону, выступающей под псевдонимом Straniza.

Straniza вы могли видеть в таких проектах, как «Песни» на ТНТ и «Новая Фабрика звезд».

Трек получил название «Стало теплее» – слушаем тут.

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