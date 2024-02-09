Boulevard Depo выпустит 2 альбома в 2024 году

О гастрольных планах: «В этом году я с гастролями не ездил, в прошлом – только на Club Show мотался. В этом году собираюсь покататься с новым альбомом, плюс мы там еще что-то с Saluki планировали. В этом году у меня должно быть два релиза».

О рабочей рутине: «Пока пишешь песню – слушаешь один и тот же бит, потом сводишь – слушаешь текст и бит, потом мастеришь – снова все переслушиваешь по 40 раз. Потом выпускаешь это, слышишь всюду, потом едешь выступать с одним и тем же – все это по кругу, по кругу, по кругу».

О работе с музыкой: «За ноты я не шарю, это не требуется в моей интерпретации музыки. Я подбираю звук, накидываю мелодии и где-то, может быть, с 40-й попытки нахожу мелодию, которая мне нравится. Я из тех, чуваков, кто просто все на слух воспринимает.

Во всех релизах, вплоть до, можно сказать смело, 2024 года я вообще не делал ничего по музыке. Ноль. Все, что связано с музыкой я не трогал. То есть я, допустим, покупаю бит, записываю текст и занимаюсь только саунд-дизайном. Где-то интересный заход на куплет, где-то выход.

Первые эксперименты пошли, когда мы с Лехой SP4K делали Qwerty Lang – я купил бэушный гребень 19 века для расчесывания коней и говорю: "Леха, на них играют". Вставляется бумага для табака и играют как на дудке. Я это вычитал в книге про заключенных времен белой эмиграции, там матросы играли на расческах, гребнях.

И Леха с ходу научился, наиграл – в эту песню идеально зашло. В песне "СК" есть этот звук, а до этого не было ничего такого».