Уфа музыкальная: «Лаборатория Thomas Mraz» и возвращение Шевчука

Алмас Гатауллин выпустил сборник «Лаборатория Thomas Mraz» – это мультижанровый альбом из 11 треков. Все они написаны начинающими артистами под кураторством Алмаса в стенах Moscow Music School.

Среди участников – уже знакомый вам Oushenti, а фокус-трек альбома – «С тьмы или свыше», совместная песня московской R'n'B-певицы the Nia и Thomas Mraz.

Послушать можно на всех площадках, ссылки тут.

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