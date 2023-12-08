Уфа музыкальная: «Лаборатория Thomas Mraz» и возвращение Шевчука

На Thomas Mraz в качестве актера и музыканта мы в этом году уже насмотрелись и наслушались, теперь речь пойдет о роли продюсера.
vk.com/thomasmraz
Алмас Гатауллин выпустил сборник «Лаборатория Thomas Mraz» – это мультижанровый альбом из 11 треков. Все они написаны начинающими артистами под кураторством Алмаса в стенах Moscow Music School.
Среди участников – уже знакомый вам Oushenti, а фокус-трек альбома – «С тьмы или свыше», совместная песня московской R'n'B-певицы the Nia и Thomas Mraz.
Послушать можно на всех площадках, ссылки тут.
18+
vk.com/noctulife
Еще один подопечный Алмаса – уфимский баттл-рэпер Нокту с лейбла hangov3r – заколлабился с сибирским граймером Ray Morbit на треке Numbers.
Любопытно, что летом текущего года парни баттлили друг друга на площадке «Кубок МЦ», видео набрало 744 тыс. просмотров за четыре месяца на YouTube.
18+
vk.com/ddtclub
В октябре текущего года стало известно, что 66-летний лидер «ДДТ» Юрий Шевчук переносит концерты из-за инфаркта, с тех пор он проходил реабилитацию.
Теперь группа анонсировала первый в 2024 году концерт в рамках зарубежного тура (выступать в России им не дают): он состоится уже седьмого января в столице Болгарии Софии.
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