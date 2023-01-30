Концерты «ДДТ» переносятся «на неопределенный срок»

«Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам, концерты группы ДДТ:

– в Челябинске, запланированный на 17 февраля 2023 года;

– в Магнитогорске, запланированный на 19 февраля 2023 года;

– в Оренбурге, запланированный на 21 февраля 2023 года переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность.

Группа "ДДТ" искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России, и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим!» – сообщили в группе.

Фанаты, уже купившие билеты, смогут пройти по ним на концерты в другие даты, когда они состоятся, либо вернуть деньги.