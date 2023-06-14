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Музыка

«Лауд», Thomas Mraz и Basic Boy выступят на опен-эйре в Уфе

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Сцена у воды, много шуток, хорошей музыки и уличной еды: как пройдет День молодежи в Уфе.

vk.com/loudhouse

Концерт пройдет в 24 июня на набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы.

Площадка со множеством активностей и фудкортом начнет работу в 15.00, а музыканты начнут выходить на сцену в 19.00.

Трио электронщиков «Лауд» представит новый альбом, также к ним присоединятся Thomas Mraz, Basic Boy, Adette и Obrazkobra. У пульта встанут Gabba и Artur Baloo.

Дополнит главный молодежный день Летний кубок КВН. Под открытым небом соберутся самые смешные команды.

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